Дамаск, , 22:34 — REGNUM Пять сирийских военнослужащих погибли в результате авиаударов, которые израильские военные нанесли по провинции Дамаск в Сирии. Об этом 17 сентября сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В результате израильских авиаударов погибло пять сирийских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, израильская боевая авиация в ночь на 17 сентября нанесла удар по окрестностям сирийской столицы Дамаска. Атаке подверглись международный аэропорт и ряд объектов южнее города. Кроме того, при нападении Израиля был нанесён материальный ущерб.

Вооруженные силы Сирии утверждают, что их системы противовоздушной обороны сбили большую часть из ракет, запущенных израильской стороной.