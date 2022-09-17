Вена, 17 сентября, 2022, 22:36 — ИА Регнум. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что также разделяет озабоченность по поводу роста цен, как и протестующие. Свою позицию он выразил в личном профиле в соцсети Twitter.

Nathan Keirn Протест

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Жители Австрии вышли на демонстрации против инфляции, которые инициировали в Федерации Профсоюзов. Глава государства сообщил о своём отношении к происходящему.

«Как федеральный президент, я не хожу на демонстрации, но разделяю озабоченность. Безудержная инфляция и ее последствия оказывают огромное давление на многих сотрудников», — поделился президент.

Он добавил, что правительство будет работать над социальной защитой от последствий инфляции, действуя на основе принципа солидарности.