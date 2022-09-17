Мадрид, , 22:21 — REGNUM Плата за военную помощь Запада для Киева может оказаться слишком высокой. Об этом в статье для испанского издания Rebelion заявил обозреватель Пабло Леаль.

Могила Eli Duke

»[Б. УССР]У, подчинившись Западу, полностью заложила будущее следующих поколений своего населения», — отмечает автор материала.

Речь, прежде всего, идёт о западной помощи по «ленд-лизу».

«Воплощается серьёзная угроза суверенитету этой европейской страны, и это, несомненно, будет означать, что покрытия непомерно огромного долга от [киевских] политиков потребуют предоставить в распоряжение войск США и НАТО территорию страны», — пишет обозреватель

Пабло Леаль добавил, что США и Североатлантический альянс намерены «построить на этой территории десятки военных баз, как это уже было в Германии после Второй мировой войны, и сдавать их в аренду на крайне невыгодных условиях».

Обозреватель подчеркнул, что Киев сам «себе роет могилу», рискуя стать «главным прикрытием Вашингтона в Европе и инструментом для продвижения интересов американских лобби из энергетического и военно-промышленного секторов».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее режиссёр, актёр, сценарист и общественный деятель Никита Михалков заявил, что оказываемая Вашингтоном военная помощь нацистскому киевскому режиму является крайне выгодной для военного-промышленного комплекса США. По его словам, выделенные президентом США Джо Байденом $3 млрд останутся в Америке, но лягут тяжелейшим ярмом на б. УССР, загоняя её не просто в долговую яму, а в долговую пропасть. На эти деньги Киеву предоставят оружие, за которое он потом будет расплачиваться, пояснил Михалков.

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