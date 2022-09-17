Минск, 17 сентября, 2022, 22:16 — ИА Регнум. Совет министров Белоруссии издал постановление об одобрении научного проекта «Компонент-Ф». Это следует из документа, опубликованного на сайте Национального центра правовой информации Белоруссии.

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«Одобрить проект научно-технической программы Союзного государства «Разработка перспективных базовых технологических процессов получения функциональных материалов, структур, компонентов и модулей для высокоэффективных изделий фотоники в Союзном государстве» («Компонент-Ф»)», — говорится в тексте документа.

Проект представлен Национальной академией наук Белоруссии и согласован с заинтересованными органами государственного управления страны. Проект внесут на рассмотрение в совет министров союзного государства.