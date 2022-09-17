Москва, , 22:00 — REGNUM За прошедшие сутки нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе зафиксировано не было. Об этом 17 сентября сообщили в Министерстве обороны России.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе Министерство обороны России

«На тридцати наблюдательных постах российскими миротворцами ведётся круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня», — говорится в бюллетене оборонного ведомства.

Также сообщается, что проведено патрулирование по двум маршрутам в Мардакертском и Мартунинском районах. Российскими миротворческими подразделениями осуществлено сопровождение четырёх автомобильных колонн Азербайджанской Республики: одной по маршруту Шуша — Лачин и одной обратно; одной по маршруту Кубатлы — Лачин и одной обратно

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 13 сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и нападениях на границе и заявили о гибели и ранении десятков своих военных. По данным Минобороны Азербайджана, в результате артиллерийских обстрелов азербайджанских позиций военными Армении погибли 50 человек — восемь пограничников и 42 военнослужащих азербайджанской армии.