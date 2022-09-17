Контртеррористическая операция проходит в Херсоне
Херсон, 17 сентября, 2022, 21:56 — ИА Регнум. Контртеррористическая операция проходит в районе железнодорожного вокзала в Херсоне. Об этом 17 сентября сообщает телеканал «Вести Крым» в Telegram.
Mil.ru
Солдаты ВС РФ
«В Херсоне проходит контртеррористическая операция», — отмечается в сообщении.
Другие подробности не приводятся.
Как передавало ИА REGNUM, 17 сентября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на брифинге рассказал, что безуспешную попытку наступления в Херсонской области предприняли киевские формирования.