Болонья, Италия, 17 сентября, 2022, 22:00 — ИА Регнум. В городе Болонья в Италии провели акцию в поддержку России. Об этом рассказал организатор акции, студент Туринского университета, автор проекта «Единая Италия» Амедео Авондет, передаёт ТАСС.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

Согласно информации организатора, на площадь Святого Стефана пришли несколько сотен человек. Они выступили против антироссийских санкции со стороны Италии. В акции неравнодушные использовали российские и итальянские флаги.

Санкции в отношении России, по мнению Амедео Авондета, негативно влияют на экономику Италии. Граждане сталкиваются с тем, что счёта за свет и электричество растут, что приведёт к закрытию многих предприятий.

Отметим, что мужчина ранее участвовал в проведении акции против распространения русофобии в Риме, Милане и Бергамо.