Мёнхенгладбах, Германия, 17 сентября, 2022, 21:44 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Боруссия» из Менхенгладбаха в матче седьмого тура немецкой Бундеслиги 2022/23 одержал крупную победу над «Ред Булл Лейпцигом» со счетом 3:0. Встреча проходила в Менхенгладбахе на стадионе «Боруссия Парк».

Андрей Пронин ИА REGNUM Игроки «РБ Лейпциг»

Первый мяч на 10-й минуте встречи забил 30-летний нападающий сборной Германии Йонас Хофманн — 1:0. Через 25 минут Хофманн оформил дубль, замкнув передачу Маркуса Тюрама — 2:0. В дебюте второй половины Рами Бенсебайни установил окончательный счет – 3:0.

Желтые карточки получили Кевин Кампль, Юлиан Вайгль, Ларс Штиндль и Бенджамин Хенрихс. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Патриком Иттрихом.

Составы команд:

«Боруссия»: Цоммер, Фридрих, Бенсебайни, Скалли, Эльведи, Крамер, Вайгль (Янчке, 90’), Штиндль (Вульф, 82’), Коне, Хофманн (Ляйнер, 90’), Тюрам (Минполь, 90’).

«Ред Булл Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Раум, Гвардиол, Хенрихс (Новоа, 80’), Айдара (Шлагер, 46’), Форсберг (Вернер, 46’), Шобослаи, Нкунку, Кампль, Силва (Поульсен, 67’).