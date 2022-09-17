Нью-Йорк, США, 17 сентября, 2022, 21:39 — ИА Регнум. Глава белого дома Джозеф Байден больше не значится в перечне выступающих в первый день недели высокого уровня сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций. Его фамилия не фигурирует в опубликованном на портале ООН графике выступлений на 20 сентября.

Gage Skidmore Джо Байден

Напомним, по традиции президент США всегда выступал вторым из глав стран в первый день общих прений — сразу после президента Бразилии. Так и было обозначено в первоначальных списках. Однако согласно графику, обнародованному 17 сентября, американский лидер 20 сентября выступать не будет.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что выступление американского президента Джо Байдена на 77-й сессии Генассамблеи ООН состоится утром 21 сентября.