Москва, , 21:38 — REGNUM 18 сентября «Спартак» в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022/23 встретится с «Локомотивом». Игра пройдет в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», а стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

ФК Милан (сс) Maarten Van Damme

На данный момент «Спартак», одержав пять побед и набрав 16 очков, занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотива» с девятью очками располагается шестью позициями ниже.

Последний матч между «Локомотивом» и «Спартаком», проходивший 2 апреля в Москве на стадионе «РЖД Арена», завершился минимальной победой «железнодорожников» со счетом 1:0. Единственный мяч на 85-й минуте встречи забил французский нападающий Вильсон Изидор после передачи Алексиса Бека Бека.