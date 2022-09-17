Милан, Италия, 17 сентября, 2022, 21:34 — ИА Регнум. 18 сентября в Милане на стадионе «Сан Сиро» футбольный клуб «Милан» в центральном матче седьмого тура итальянской Серии А сезона 2022/23 сыграет с неаполитанским «Наполи». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

(сс) Maarten Van Damme ФК Милан

На данный момент «Милан» с четырьмя победами и 14-ю набранными очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Наполи», также набрав 14 очков, располагается позицией ниже.

В последний раз «Милан» и «Наполи» играли между собой 6 марта 2022 года в матче 28-го тура Серии А 2021/22. Тот матч завершился минимальной победой «россонери» со счетом 1:0, а единственный мяч на 49-й минуте встречи забил французский форвард Оливье Жиру.