Мюнхен, Германия, , 21:31 — REGNUM Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман высказался о поражении мюнхенской команды от «Аугсбурга» (0:1) в матче 7-го тура немецкой Бундеслиги 2022/23.

ФК Бавария Мюнхен

«Я сегодня не буду выделять кого-то из игроков. Последние негативные тенденции вызывают беспокойство. Мне предстоит много обдумать в ближайшее время: о себе, о ситуации, обо всем», — цитирует Нагельсмана пресс-служба «Баварии».

После семи сыгранных туров «Бавария» с тремя победами и 12-ю набранными очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Германии. Выше мюнхенского клуба располагаются «Фрайбург», «Унион» и «Боруссия» (Дортмунд).