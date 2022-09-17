Грозный, , 21:20 — REGNUM Наступательный план ВСУ в районе села Берестовое в Донецкой Народной Республике (ДНР) провалился. Об этом 17 сентября в своём телеграм-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров Cechnya.gov.ru

«Вражеские потуги были успешно пресечены нашими воинами. Уничтожено большое количество живой силы и техники нациков», — сказал чеченский лидер.

Кадыров указал, что контрнаступление противника на этом участке фронта «провалилось благодаря отваге и мужеству» элитного формирования чеченского спецназа «Ахмат».

«Не сбежал и не пострадал из сопротивлявшихся только один. И ему повезло больше всех», — добавил Кадыров и показал на видео киевского боевика, которого бойцы спецназа «Ахмат» взяли в плен.

Глава Чечни подчеркнул, что теперь этот человек, «некогда оболваненный» Владимиром Зеленским «находится в надёжных руках, его не бьют и отношение к нему гуманное».

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Кадыров добавил, что военнослужащие из Чеченской Республики с честью выполнят поставленные руководством России задачи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил 16 сентября о серьёзных боевых столкновениях в восточной части посёлка Яровая в ДНР. При этом он дал высокую оценку действиям воинских подразделений, которые защищают республику.

Кроме того, Пушилин подчеркнул, что обстановка на севере республики «достаточно динамична». Он добавил, что на указанном направлении силы ДНР борются с киевскими боевиками, которых курируют натовские инструкторы.