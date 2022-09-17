Донецк, 17 сентября, 2022, 21:19 — ИА Регнум. Киевский и Ворошиловский районы Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители ВСУ. Об этом 17 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Солдат ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21:04 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Киевский, Ворошиловский районы): выпущено три снаряда калибра 155 мм. 21:10 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Киевский, Ворошиловский районы): выпущено шесть снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 17 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Донецку еще восемь снарядов.