Москва, , 21:17 — REGNUM 19-летний грузинский центральный полузащитник Лука Гагнидзе подписал с московским «Динамо» соглашение, что не покинет клуб. Об этом сообщает генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.

Чаушич уходит от Гагнидзе Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Гагнидзе подписал соглашение о том, что он не уедет. Мы за Грузинскую футбольную федерацию не отвечаем», — цитирует Пивоварова издание «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 19-летний хавбек принял участие в 12-ти матчах за «Динамо» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей и получил одну желтую карточку.

За московское «Динамо» Гагнидзе выступает с 5 июля 2021 года после перехода из тбилисского «Динамо» за 1,5 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt также оценивает футболиста в 1,5 миллиона евро.