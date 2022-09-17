Донецк, , 21:12 — REGNUM В результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина. Об этом 17 сентября сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

ВСУ U.S.Army

«Боевики (ВСУ) нанесли удар по Куйбышевскому району города, — говорится в сообщении. — По улице Вахрушева погиб мужчина 1972 года рождения».

Как передавало ИА REGNUM, 17 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка.