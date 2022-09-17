Белгород, 17 сентября, 2022, 21:14 — ИА Регнум. Следователи Следственного комитета России (СК РФ) расследуют новые факты обстрелов Белгородской области. Об этом 17 сентября сообщили в Telegram-канале пресс-службе СКР.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Следственный комитет

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«Сообщается, что националисты [с территории бывш. УССР] в очередной раз обстреляли населенный пункт Красный Хутор. В результате ударов погиб один мирный житель, двое пострадали. Также повреждения получили жилые дома», — говорится в сообщении.

Сотрудники СКР установят личности причастных к совершению преступлений в рамках расследования уголовного дела.