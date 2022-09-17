Москва, 17 сентября, 2022, 21:07 — ИА Регнум. 28-летний бразильский фланговый защитник Дуглас Сантос с оценкой 7.89 по версии портала WhoScored признан лучшим игроком матча 10-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 «Динамо» — «Зенит» (0:2).

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Дуглас Сантос

В матче с московским клубом бразилец отметился двумя успешными обводками, двумя удачными отборами и получил одну желтую карточку. Точность передач Дугласа Сантоса составила 86%.

В текущем сезоне Дуглас Сантос принял участие в 12 матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. За «сине-бело-голубых» защитник выступает с 4 июля 2019 года после перехода из «Гамбурга» за 13,5 миллиона евро.