Москва, 17 сентября, 2022, 21:04 — ИА Регнум. 17 сентября в Москве на стадионе «ВТБ Арена» футбольный клуб «Динамо» в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 потерпел поражение от санкт-петербургского «Зенита» со счетом 0:2.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Клаудиньо

Забитыми мячами в составе «сине-бело-голубых» отметились Андрей Мостовой (35’ Иван Сергеев) и Густаво Мантуан (90+3’). Единственную красную карточку на 66-й минуте получил парагвайский защитник «Динамо» Роберто Фернандес.

Составы команд:

«Динамо»: Шунин, Даса, Фернандес, Сазонов, Лаксальт (Скопинцев, 77’), Фомин, Норманн (Гагнидзе, 46’), Нгамале (Тюкавин, 86’), Захарян (Гладышев, 77’), Макаров (Маришаль, 67’), Смолов.

«Зенит»: Кержаков, Сантос, Ловрен, Родриган, Караваев, Барриос, Кузяев, Вендел (Мантуан, 87’), Малком (Кассьерра, 78’), Мостовой (Клаудиньо, 70’), Сергеев (Круговой, 78’).

«Зенит», одержав восьмую победу в сезоне и набрав 26 очков, укрепился на первом месте в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 16-ю очками осталось на шестой позиии.