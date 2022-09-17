Вашингтон, 17 сентября, 2022, 21:00 — ИА Регнум. Президент США Джо Байдена ведёт войну с национальным энергетическим сектором, которую он не сможет выиграть. Об этом в эфире Fox news заявил сенатор-республиканец от штата Арканзас Том Коттон.

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

«Мы здесь в США воюем против добычи энергоносителей, в то же время, становясь зависимыми от китайской энергии», — сказал он.

По мнению Коттона, политика Байдена — это провал, который приведёт к опасным для США последствиям: усилению союза Москвы и Пекина и потере европейского энергетического рынка сбыта.

«Европа могла бы закупать у нас нефть и газ, чтобы отапливать дома и предприятия, вместо того чтобы мерзнуть этой мрачной зимой», — цитирует РИА Новости слова сенатора.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналисты New York Post заявили, что политика президент США Джозефа Байдена грозит стране теми же проблемами, которые переживают страны Европы, в частности, Евросоюза. Речь идёт о том, что американский лидер, по всей видимости, собирается исполнить своё предвыборное обещание и положить конец использованию горючего топлива, чтобы затормозить процесс потепления климата.

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