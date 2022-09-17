17 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Турция намерена вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).

Анна Царькова, , 21:11 — REGNUM Турция намерена вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), такую цель перед собой поставила Анкара. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Теперь нашим следующим процессом будут шаги по этой работе. В этом и заключается наша цель», — приводит слова Эрдогана Anadolu Ajansı.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие напомнили, что Турция состоит в НАТО и ей бы стоило для начала выйти из военного блока. Иные охарактеризовали стремление Турции вступить в ШОС попыткой усидеть на нескольких стульях. Были и те, кто напомнил также и о том, что Турция много лет является кандидатом на вступление в Европейский союз, куда страну не принимают.

«Эрдоган понял, что у Европы дела плохи?» — задалась вопросом Elena.

«А «старшие товарищи» дозволят?» — с сарказмом спросила Марина М., видимо намекая на Запад.

«На них США сразу санкции наложат… Он скорее всего захочет остаться в НАТО. Но его оттуда попрут», — считает «Отис».

«Видимо, НАТО в скором начнёт уменьшаться», — предположил Den.

«Продуманный восточный мужчина, я не удивлюсь, если он и в НАТО при этом останется», — смеется Юлия.

«А что, так можно было?» — смеется «Призрак Ухани».

«Пусть Эрдоган тогда выйдет из НАТО и сразу мы примем в ШОС. Даже если это разные блоки», — написал dexeanon.

«Он и в НАТО, в ШОС — везде хочет», — смеется Арина Р.

Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Пусть в НАТО сидит и разваливает по-тихому, как вступительный экзамен в ШОС», — пошутил Noniko.

«НАТО ему нужно для технического вооружения армии. А так… они… ненавидят друг друга. Он с Путиным ближе, чем с Западом», — считает «Тигр».

«На двух стульях никак не усидит, хочет попытаться на четырех? Седалища не хватит», — смеется Anna F.

«Эрдоган крутится как уж на сковородке: и в НАТО, и в ШОС, и Путин — лучший друг и «байрактары» [киевскому режиму], и газ из России и воздушный хаб, и завод строит на [территории б. УССР] по выпуску «байрактаров», а атомную станцию ему мы строим. Не понять, что за партнёр», — отметила Анжела С.

«Скоро США с Западной Европой окажутся в изоляции. В самоизоляции», — с сарказмом отметила Ирина.

«С ЕС продинамили Турцию, может здесь повезёт. Хотя, Турция со всеми умудряется сотрудничать», — пишет Антонина Л.

«ШОС? Когда беспилотники перестанете продавать [киевскому режиму]! Условия вступления, так сказать», — добавил Julia I.

«Вступление в организацию — это не только привилегии, но и обязанности», — подчеркнул один из участников обсуждения.

«Евросоюз теперь уже европейское кладбище, кто хочет жить, должен покидать этот союз, иначе — смерть…» — подытожила Olga H.