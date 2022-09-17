Париж, 17 сентября, 2022, 20:50 — ИА Регнум. Несколько тысяч человек, которые выступают за отставку президента Франции Эммануэля Макрона, собрались на площади Пале-Рояль в Париже. Об этом в субботу, 17 сентября, сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

По последним данным, демонстранты собрались после призыва движения «Патриоты».

Как передавало ИА REGNUM, 14 сентября премьер-министр Франции Элизабет Борн в ходе пресс-конференции заявила, что рыночная цена электричества в ЕС, согласно прогнозам, будет в 2023 году в десять раз больше, чем в 2021-м.