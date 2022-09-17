Санкт-Петербург, , 20:50 — REGNUM Курс на бережное отношение к природе и экологическую защиту набирает популярность по всей стране. Примером этому послужила Всероссийская волонтерская акция «Вода России». К концу августа к ней присоединились уже 850 тысяч волонтеров. В прошлом сезоне, ставшем рекордным по количеству участников за все годы существования Акции, команду «Воды России» пополнило больше миллиона человек. Несмотря на наступление осени, волонтеры со всей страны не планируют останавливаться на достигнутом и намереваются превзойти прошлогодние успехи, установив новый рекорд. В эту субботу, 17 сентября, на границе Ленинградской области и Санкт-Петербурга состоялся масштабный субботник, организованный совместно с правительствами обоих регионов и Всероссийским обществом охраны природы. В рамках Акции, ставшей настоящим праздником экологии, добровольцы и неравнодушные местные жители наводили порядок на побережье Финского залива, слушали экологические лекции и учились правильному подходу к утилизации отходов.

Экология Иван Шилов, ИА REGNUM

«Мы не случайно выбрали для сегодняшней Акции это место — границу Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Сегодня мы здесь вместе с коллегами из области, потому что нам небезразлично, что происходит с экологией в нашем регионе. Спасибо и вам, что пришли, поддержали, что вы такие неравнодушные! Что вы стремитесь помогать природе, совершенно безвозмездно, оказывая волонтерскую помощь не только в городе, но и здесь, на Финском заливе», — поблагодарил участников акции «Вода России» председатель комитета природопользования, охраны окружающий среды и обеспечения экологической безопасности Санкт-Петербурга Александр Герман.

В субботу, 17 сентября, на берегу Финского залива собралось более 700 волонтеров и неравнодушных жителей Петербурга и Ленинградской области. Среди них были Председатель комитета природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности Санкт-Петербурга Александр Герман; председатель комитета по природным ресурсам Ленинградской области Денис Беляев; депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по контролю Михаил Романов; Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Ходосок; заместитель Премьер-министра Правительства, Министр природных ресурсов и экологии Республики Карелия Андрей Карпилович; заместитель министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области Сергей Широков; начальник Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области Дмитрий Банников; заместитель начальника управления по охране окружающей среды Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Ольга Дворянская; заместитель Главы Администрации Курортного района Санкт-Петербурга Сергей Алексеев; директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России, лидер акции «Вода России» Илья Разбаш, Миссис Европа 2021, Миссис СПб и ЛО 2020 Валерия Тулаева, актер и телеведущий Стас Ярушин.

«Часто звучит выражение «два субъекта — одна агломерация», но сегодня здесь с нами много представителей других регионов, не только Северо-Запада. Спасибо всем, кто сегодня принял это приглашение и присоединился к нам на акции «Вода России». Не важно, сколько вы убрали, в мешках, в кубометрах, в килограммах, важно, что вы вышли, что вы это сделали! Это было искренне, и я уверен, что каждый из вас потом, находясь в своих семьях, рабочих коллективах или учебных, передаст это ощущение, что он навел порядок. Потому что нам ещё придётся наводить порядок много где: и в головах, и на прибрежных территориях. И если вы сами решите взять ответственность за чистоту, вам никто этого не запретит. Такие люди нам нужны, мы вами гордимся, по сути вы управляете нашим благополучием и нашей жизнедеятельностью. И мы все сегодня как будто попали в сказку, помните, как Маленький принц вставал, умывался, приводил себя в порядок и приводил в порядок свою планету. Вот если мы будем так делать каждый день, у нас будет действительно порядок», — отметил в своем выступлении перед собравшимися председатель Комитета по природным ресурсам Ленинградской области Денис Беляев.

Результатом труда волонтеров, прошедших 4 км береговой линии и прибрежной лесополосы, стали 320 мешков мусора, среди которых выделялись 36% пластика, 20% металла, 18% стекла и 26% бытового мусора.

Однако одной лишь уборкой мероприятие не ограничилось. Гостям экофестиваля создавала настроение музыкально-развлекательная программа: на сцене выступили артисты детской музыкальной студии Максима Леонидова группа JaQzzi, дуэт скрипачей и композиторов Игоря Заливалова и Софии Бридж «Игры&Сны». Полевая кухня накормила всех горячей и вкусной едой. Все желающие смогли принять участие в лотерее, мастер-классах на эко-темы, особо отличившихся активистов наградили памятными дипломами и подарками. В торжественной обстановке волонтеры и официальные лица вместе посадили деревья на берегу в поддержку всероссийской акции «Посади лес» и выпустили в Финский залив 700 единиц молоди балтийского сига.

«Сегодня с нами уже почти 900 тысяч человек, которые по всей стране вот так организованно выходят и убирают мусор с берегов наших водных объектов. А ведь мы знаем, что мусор сам себя на берег не приносит, но очень сильно загрязняет наши любимые реки, озера, пруды. Сегодня здесь я бы хотел сказать вам всем большое спасибо, что вы с нами, это очень почетно и ценно», — отметил директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России, лидер акции «Вода России» Илья Разбаш.

Каждый принявший участие в Акции волонтер сможет получить грамоту от Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, зарегистрировавшись на сайте акции «Вода России» берегдобрыхдел. рф и прикрепив с помощью кнопки «Я — волонтер» фотографии к отчету о прошедшем мероприятии. Для этого нужно выбрать необходимое событие на карте «Отчеты» меню «Карта мероприятий» вышеупомянутого сайта.

По мнению устроителей акции, забота о природе требует комплексного подхода и участия как гражданского общества, так и государства, и научного сообщества. Напомним, что вчера, 16 сентября, в Санкт-Петербурге на совещании по вопросам выработки механизмов и подходов комплексного экологического оздоровления и защиты водной системы представители Минприроды России и Федерального агентства водных ресурсов, руководители профильных органов исполнительной государственной власти Прионежских и Приладожских регионов, Калининградской области и представители научного сообщества обсудили, каким образом следует отвечать на имеющиеся угрозы экологическому состоянию региона.

Напомним, всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» («Берег добрых дел») проводится Министерством природных ресурсов и экологии РФ уже 9 год подряд. На сегодняшний день «Вода России» является крупнейшим волонтерским экологическим проектом в стране, объединившим уже более 8 миллионов человек. Только за 2022 год в эко-субботниках в рамках акции «Вода России» поучаствовало более 850 тысяч добровольцев, которые провели 16 000 мероприятий. География Акции включает в себя все 85 регионов нашей необъятной Родины. Волонтерами было очищено 10 300 водоёмов, а количество собранных в этом году отходов превышает 113 тысяч кубических метров — такой объем вмещают 150 тысяч мусорных контейнеров. Любой желающий может присоединиться к «Воде России» в качестве волонтера или организовать свою акцию, получив всестороннюю поддержку на сайте берегдобрыхдел. рф.