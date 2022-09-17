Калининград, 17 сентября, 2022, 21:03 — ИА Регнум. В ходе военных учений в Калининградской области нанесли ракетно-бомбовый удар по аэродромам условного противника. Об этом 17 сентября сообщили в пресс-службе Балтийского флота РФ.

Минобороны России МиГ-31

Удар нанесли летчики самолётов МиГ-31 и Су-24 под истребительным прикрытием самолетов Су-27. Экипажи пустили неуправляемые ракеты по целям. Координатную поддержку оказывали командные пункты.

«Основная цель учения — проверка готовности летного состава к выполнению боевых и специальных задач по предназначению, а также практическая отработка новых тактических приемов и способов действий с полным использованием боевых возможностей авиационной техники», — сообщили в пресс-службе флота.

Отметим, что в военных учениях задействовали до десяти единиц авиатехники.