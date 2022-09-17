Душанбе, 17 сентября, 2022, 20:41 — ИА Регнум. В Таджикистане оценили как сложную ситуацию на границе с Киргизией. Об этом 17 сентября сообщили в пресс-центра Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Таджикистан

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«Ситуация на государственной границе Таджикистана и Киргизии в этом регионе остается сложной», — говорится в сообщении.

В пресс-центре добавили, что со стороны Киргизии дважды обстреляли Ляхшский район Таджикистана в обход договорённостей о прекращении огня.

«Вооруженные силы Киргизии проигнорировали условия и требования объявленного прекращения огня и 17 сентября 2022 года в 11:50 (09:50 по мск — прим. ред.) открыли огонь из боевой техники «Град» с позиции Джонолойского района Ошской области Киргизии в сторону домов жителей села Тоджварон общины Сайлибобад Ляхшского района Таджикистана. В результате пострадали четыре жителя этого села, разрушено три дома», — отметили в пресс-центре.

К вечеру 17 сентября Киргизия и Таджикистан вновь достигли договорённости о прекращении огня.