Минск прокомментировал идею заочного выступления Зеленского в ООН
Нью-Йорк, США, 17 сентября, 2022, 20:38 — ИА Регнум. Право выступать на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН в формате видеообращения стоило бы предоставить всем лидерам, желающим принять участие в мероприятии, но не имеющим возможность сделать это очно, а не только Владимиру Зеленскому. Об этом заявил постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.
Он подчеркнул, что это решение ГА ООН нарушает правила процедуры, при этом добавил, что Минск «ни в коем случае не против видеообращения Зеленского».
«По правилам процедуры нынешней Генассамблеи, естественно, все выступления должны быть живыми, — пояснил в беседе с РИА Новости дипломат. — Мы за то, чтобы если мы принимаем решения, которые идут против правил процедуры, то они были универсальными и были не для одной делегации, а для всех».
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Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября члены ГА ООН одобрили дистанционное выступление Владимира Зеленского на 77-й сессии Генассамблеи всемирной организации с предварительным предоставлением видеозаписи его речи организаторам. 101 страна проголосовала «за», семь — «против» и ещё 19 — воздержались. Он выступит на ГА ООН 21 сентября.
Напомним, общие прения недели высокого уровня пройдут 20–26 сентября.