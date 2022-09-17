Москва, 17 сентября, 2022, 20:22 — ИА Регнум. 22-летний центральный защитник московского ЦСКА и национальной сборной России по футболу Игорь Дивеев пропустит три месяца из-за травмы, полученной в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 с «Торпедо» (0:1).

ФК ЦСКА

Как сообщает пресс-служба «армейцев», у Игоря Дивеев диагностирован перелом большеберцовой кости. В течение ближайших дней футболист будет проходить курс стартовой терапии, после чего будет определена окончательная тактика лечения.

В текущем сезоне Игорь Дивеев принял участие в 12-ти турах за «красно-синих» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом, одной результативной передачей и получил две желтые карточки.

Действующее соглашение Дивеева с ЦСКА рассчитано до 30 июня 2024 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает российского защитника в 6 миллионов евро.