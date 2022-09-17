Мариуполь, ДНР, 17 сентября, 2022, 20:18 — ИА Регнум. В Мариуполе состоялась церемония открытия памятника князю Александру Невскому. Теперь небесный покровитель Санкт-Петербурга будет охранять покой и в городе-побратиме. Об этом сообщает «Санкт-Петербургский дневник».

Художник Юрий Пантюхин Александр Невский

Принявший участие в церемонии губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что в основании памятника закреплена подкова, освящённая на мощах святого праведного князя. Считается, что если потереть подкову и загадать желание — оно непременно сбудется.

«Для всех православных Александр Невский символизирует защиту и помощь со стороны России. И я думаю, что с открытием этого памятника мирное небо над Мариуполем будет всегда», — подчеркнул Беглов.

Читайте также: Петербуржцы возвращают Мариуполь к нормальной жизни

Также отмечается, что до начала холодов петербургские специалисты завершат благоустройство сквера у Донецкого академического русского театра драмы. Также будет восстановлен Парк имени 50-летия Победы. Весной приступят к работам в Парке культуры и отдыха «Городской сад».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Мариуполь от российского города-побратима Санкт-Петербурга прибыли 12 автобусов, которые вскоре выйдут на маршруты городского общественного транспорта в приазовском городе.

Ранее по теме: Двенадцать автобусов из Петербурга прибыли в Мариуполь