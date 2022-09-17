Москва, 17 сентября, 2022, 20:15 — ИА Регнум. 27-летний нападающий московского «Спартака» и сборной Сенегала по футболу Бальде Кейта дисквалифицирован до 5 декабря из-за нарушения процедуры допинг-контроля во время выступлений за «Кальяри». Об этом 17 сентября сообщается на официальном сайте «красно-белых».

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В текущем сезоне Бальде Кейта принял участие лишь в одном матче за «Спартак», выйдя на замену в игре 8-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 с санкт-петербургским «Зенитом» (1:2).

За «Спартак» сенегальский нападающий выступает с 26 августа 2022 года после перехода из «Кальяри» на правах свободного агента. Ранее Кейта также выступал за «Лацио», «Монако», «Интер» и «Сампдорию».