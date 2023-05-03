Таллин, 17 сентября, 2022, 20:16 — ИА Регнум. В НАТО признали, что расширение присутствия Североатлантического альянса у границ Российской Федерации планировалось несколько лет назад. Об этом 17 сентября заявил глава Военного комитета НАТО голландский адмирал Роб Бауэр на пресс-конференции в Таллине.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Он сообщил, что с момента создания НАТО прошло обсуждение обширной перестройки военных структур альянса.

«Планирование этого началось несколько лет назад, сейчас мы претворяем эти планы в жизнь», — заявил глава Военного комитета.

Это, добавил он, касается появлении боевых групп бригадного уровня в странах, граничащих с РФ. Эти группы будут подготовлены для трансформации в более крупные соединения в случае необходимости.