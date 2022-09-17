Донецк, 17 сентября, 2022, 20:08 — ИА Регнум. Петровский, Киевский и Куйбышевский районы Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители ВСУ. Об этом 17 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 19:13 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибра 152 мм; 19:27 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский, Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 17 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Донецку три снаряда калибра 155 мм.