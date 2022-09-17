Москва, 17 сентября, 2022, 19:54 — ИА Регнум. Наступление киевских боевиков на территорию Луганской Народной Республики остановлено, в том числе, благодаря слаженным действиям роты шестого казачьего полка имени Платова Народной милиции ЛНР. Об этом 17 сентября в своём телеграм-канале сообщил военкор Евгений Лисицын.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

«Командир шестого казачьего полка Владимир Полуполтинных перебросил под Белогоровку одну роту казаков, по итогу наступление на территорию ЛНР остановлено», — уточнил военкор.

По его словам, Красный Лиман удерживают казаки 208-го казачьего полка.

«Артиллеристы 10-й бригады ЛНР выжигают позиции противника, враг отступает», — добавил в сообщении Лисицын.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что киевские боевики предприняли попытку наступления по всему фронту. По его словам, противник практически на сегодняшний день находится у границ ЛНР, но оснований для паники нет.