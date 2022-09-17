Москва, 17 сентября, 2022, 20:04 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил поддержу главе Узбекистана Шавкату Мирзиееву по стабилизации обстановки в Каракалпакстане. Об этом 17 сентября заявили с пресс-службе Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Между главами двух государств состоялся телефонный разговор. В ходе него Путин и Мирзиеев обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня.

«С российской стороны выражена поддержка усилиям руководства Узбекистана по стабилизации обстановки в Каракалпакстане», — сообщают в пресс-службе.

Там добавили, что главы государств обсудили график предстоящих контактов.