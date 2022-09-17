Донецк, 17 сентября, 2022, 19:48 — ИА Регнум. Населенный пункт Еленовка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители ВСУ. Об этом 17 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 17:45 — населенный пункт Новомихайловка — населенный пункт Еленовка: выпущено 12 снарядов калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 17 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Макеевку в ДНР из артиллерии.