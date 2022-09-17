Москва, , 19:46 — REGNUM Российский рэпер Тимати (Тимур Юнусов) стал одним из покупателей на международной ярмарке современного искусства Cosmoscow. Об этом пишет издание Forbes.

Тимати Gil Zetbase

По данным источника, музыкант приобрёл две работы из серии «Бестиарий» Петра Швецова. Стоимость каждой из картин оценивается в $11,5 тыс.

Напомним, в августе 2022 года Тимати стал совладельцем Starbucks в России. Позднее заведения сети открылись под новым названием Stars Coffee.

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