Москва, 17 сентября, 2022, 19:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора выразил благодарность главе Узбекистана Шавкату Мирзиееву за гостеприимство в Самарканде. Об этом 17 сентября сообщили в пресс-службе Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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Путин также отметил прекрасную организацию саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. Главы двух стран обсудили часть актуальных вопросов двусторонней повестки дня, в частности торгово-экономической сфере.

«Подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-узбекистанского стратегического партнёрства и союзничества», — говорится в сообщении.

Напомним, что саммит ШОС прошёл в Самарканде в течение двух дней, 15 и 16 сентября 2022 года.