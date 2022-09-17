Минск, , 19:43 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели разговор на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. Об этом, как передает БЕЛТА, заявил 17 сентября сам белорусский лидер на патриотическом форуме «Это НАША история!», посвященном Дню народного единства.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«У меня вчера (16 сентября) состоялся интересный разговор с президентом Казахстана, — рассказал белорусский лидер. — Он бывший дипломат, очень умный человек, знающий море языков».

Лукашенко добавил, что он всегда ценит совет Токаева и даже поддержку.

Как передавало ИА REGNUM, 16 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны ШОС противостоят попыткам установить однополярный мир.