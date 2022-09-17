Минск, 17 сентября, 2022, 19:43 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели разговор на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. Об этом, как передает БЕЛТА, заявил 17 сентября сам белорусский лидер на патриотическом форуме «Это НАША история!», посвященном Дню народного единства.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«У меня вчера (16 сентября) состоялся интересный разговор с президентом Казахстана, — рассказал белорусский лидер. — Он бывший дипломат, очень умный человек, знающий море языков».

Лукашенко добавил, что он всегда ценит совет Токаева и даже поддержку.

Как передавало ИА REGNUM, 16 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны ШОС противостоят попыткам установить однополярный мир.