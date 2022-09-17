Нью-Йорк, США, 17 сентября, 2022, 19:39 — ИА Регнум. Организация Объединённых Наций готова оказать помощь в урегулировании ситуации на киргизско-таджикской границе. Об этом говорится в заявлении Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, распространённом его официальным представителем Стефаном Дюжарриком.

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«ООН готова оказать помощь в поиске устойчивого решения пограничных споров, если об этом попросят стороны», — отметил он.

Дюжаррик добавил, что генсек всемирной организации «призывает лидеров Киргизии и Таджикистана вступить в диалог по установлению долгосрочного режима прекращения огня» и использовать для разрядки напряжённости все имеющиеся механизмы.

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Как сообщало ИА REGNUM, боевые столкновения в приграничных районах Киргизии и Таджикистана возобновились утром 16 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Власти Киргизии заявили о 24 погибших и 122 пострадавших от действий Таджикистана.