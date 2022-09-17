Ереван, , 19:44 — REGNUM Председатель палаты представителей Соединённых Штатов Америки Нэнси Пелоси прилетела в Армению. Об этом 17 сентября сообщили в агентстве Sputnik Армения.

Нэнси Пелоси Gage Skidmore

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По данным журналистов, политика встретили в аэропорту столицы Армении Ереване. Приём Пелоси состоялся с участием спикера парламента Армении Алена Симоняна.

Отметим, что помимо главы палаты представителей США в Ереван прибыли председатель комиссии палаты представителей по вопросам энергетики и торговли Фрэнк Паллоне, а также конгрессмены Анна Эшу и Джеки Спиер.