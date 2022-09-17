Барселона, Испания, 17 сентября, 2022, 19:31 — ИА Регнум. 17 сентября в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» каталонская «Барселона» в матче шестого тура испанской Ла Лиги 2022/23 одержал крупную победу над «Эльче». Основное время встречи завершилось со счетом 3:0.

«Барселона»

Забитыми мячами в составе «сине-гранатовых» отметились Роберт Левандовски (34’ Алехандро Бальде, 48’) и Мемфис Депай (41’ Алехандро Бальде). Красные карточки получили игроки «Эльче» Гонсало Верду и Франциско.

Составы команд:

«Барселона»: тер Штеген, Араухо, Кунде, Бальде, Гарсия (Беллерин, 59’), Педри, Кессье (Гави, 46’), де Йонг, Дембеле (Рафинья, 60’), Депай (Фати, 59’), Левандовски (Торрес, 72’).

«Эльче»: Бадия, Верду, Бигас (Гонсалес, 77’), Паласиос, Клерк, Дональд, Гути (Фернандес, 53’), Моренте (Понсе, 68’), Фидель (Кина, 53’), Гумбау, Бойе (Хосан, 68’).

«Барселона», одержав пятую победу в сезоне и набрав 16 очков, временно поднялась на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. «Эльче» с одним очком остался на последней 20-й позиции.