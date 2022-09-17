Минск, , 19:24 — REGNUM Человечество впервые оказалось на пороге ядерного конфликта с момента окончания холодной войны. Об этом, как передает БЕЛТА, заявил 17 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко на патриотическом форуме «Это НАША история!», посвященном Дню народного единства.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мир потерял голову и трещит по швам… — подчеркнул Лукашенко. — С момента окончания холодной войны человечество впервые оказалось на пороге ядерного конфликта».

По его словам, Белоруссии еще не раз придется доказывать свою «национальную зрелость, готовность единым фронтом отвечать на геополитические вызовы XXI века».

При этом он добавил, что «мы не просто защитим, мы удержим» оборону исконных национальных границ.

Как передавало ИА REGNUM, 16 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с лидером Ирана Ибрагимом Раиси в Самарканде заявил, что Минску и Тегерану нужно держаться вместе, чтобы занять своё место под солнцем.