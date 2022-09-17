Ереван, 17 сентября, 2022, 19:18 — ИА Регнум. Мониторинговая миссия Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) старается урегулировать обострение напряжённости на границах между Арменией и Азербайджаном мирным путём и пока «не достаёт шашку из ножен». Об этом 17 сентября глава передовой группы миссии ОДКБ в Армении Анатолий Сидоров.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения и Азербайджан

«У нас и в уставе, и в документах, и в самом Договоре о коллективной безопасности написано, что приоритет отдаётся политико-дипломатическим методам. Поэтому пока мы никакую шашку из ножен не достаем и стараемся максимально решить вопросы мирным путём», — указал Сидоров.

По его мнению, работа в этом направлении «имеет большую перспективу». Глава группы добавил, что на сегодняшний день основной задачей является «побывать на территориях, в тех местах, где проходили столкновения: участках местности, населённых пунктах, позициях подразделений армянской стороны, которые были подвергнуты огневому поражению».

Читайте также: Миссия ОДКБ выработает предложения по деэскалации между Ереваном и Баку

«Стараемся быть максимально объективными, поэтому поработаем по фактам, пока о каких-то выводах говорить рано, и в целом это войдет в общую справку по итогам работы», — сказал Сидоров.

Ранее по теме: Группа миссии ОДКБ провела мониторинг на границе Армении и Азербайджана

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября оперативная группа Объединённого штаба ОДКБ прибыла на территорию Армении для выполнения мониторинговой задачи на границе с Азербайджаном. В ближайших планах миссии — мероприятия по изучению и мониторингу обстановки в отдельных приграничных районах, рабочие встречи с руководством министерства обороны и генерального штаба вооружённых сил Армении, посольства России и пограничного управления ФСБ России в Армении, а также с командованием 102-й российской военной базы.