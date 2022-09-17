17 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление главы Союза военнослужащих бундесвера Андре Вюстнера о том, что передача вооружения киевскому режиму из запасов немецкой армии может ослабить вооруженные силы ФРГ.

Мирослава Романенко, , 19:36 — REGNUM Передача вооружения киевскому режиму из запасов немецкой армии может ослабить вооруженные силы ФРГ, заявил глава Союза военнослужащих бундесвера Андре Вюстнер.

ФРГ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Каждая новая поставка ведёт к ослаблению бундесвера. Мы требуем больше не отдавать из запасов бундесвера», — сказал он.

Он также отметил, что ему понятно желание киевского режима получить тяжелое вооружение, однако немецкая сторона может поставить Киеву БТР по линии оборонной промышленности.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что Германия может поставлять киевскому режиму оружие, не афишируя это. Иные добавили, что Германию могут заставить США дать Киеву всё что нужно, даже если и ФРГ будет не хватать оружия для своих нужд. Были и те, кто счел заявление представителя бундесвера проявлением здравого смысла.

«Правильно. Бывшие фашисты отказали неофашистам», — отреагировал Black Jack.

«Ерунда все эти заявления. Понятно, что техника и боеприпасы будут. С помощью НАТО будут обучаться и формироваться новые подразделения. Уже видно, что оружия поставляется намного больше, чем заявляют на Западе. Все эти заголовки про устаревшее оружие, про маленькие поставки или отказы в поставке — просто прикрытие», — считает Сергей К.

«Ну жечь же будем немецкие танки…» — отреагировал «Дим Димыч».

«Бундесвер это не единственный источник вооружения со стороны Германии. Германия может закупать новое оружие без всяких запасов бундесвера», — считает Fedor.

«Утритесь и делайте, что вам прикажут хозяева!» — не выдержал Руслан.

«На носу зима… Мёрзнуть никому не хочется», — прокомментировал новость один из участников обсуждения.

Гойя и Лусиентес, Франсиско де. Зима (вьюга). 1828

«Немцы, как и турки, пытаются усидеть на двух стульях (зима на носу у немчуры)…» — пишет Олег И.

«Самое время вспомнить май 45-го», — с сарказмом призвал Игорь.

«Врет, наверное, — как всегда хочет потихоньку поставлять», — предположил еще один участник обсуждения.

«Неужели у немцев уже здравый смысл просыпается? Верится с трудом…» — добавил Evgraf E.

«Без газа нет металла, а значит, и танков», — смеется «Одиссей».

«Помнят, что после отправленных танков с крестами приходят танки со звёздами», — отметил «Злой Котяра».

«Говорить-то они говорят, но вот беда в том, что слова и дела у них расходятся кардинально! Сама Германия, со своим «нежеланием» поставлять летальное оружие, и есть прямой тому свидетель! Скажут «надо», надавят и поставят всё как миленькие, ещё и деньжат подкинут», — написал Александр.

«А вдруг Польша завтра нападет со своими репарациями? Самим нужно», — не без юмора подытожил L-Dmitri.