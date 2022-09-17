17 сентября 2022 | Время чтения 5 мин

Станислав Тарасов, , 20:13 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Тайип Эрдоган вновь нашел способ для привлечения к себя повышенного внимания прежде всего со стороны ближневосточных СМИ. Колумнист турецкой газеты Hürriyet Абдулкадир Селви, видимо, с подачи самого ближайшего окружения Эрдогана сообщил интригующую новость. Оказывается Эрдоган, выступая накануне саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на встрече с однопартийцами, заявил следующее: «Я бы хотел, чтобы Асад приехал в Узбекистан, я бы встретился с ним, но он не может приехать. Сирия будет разделена из-за него и из-за его поведения. Он боролся с оппозицией, чтобы защитить свою власть. Жаль, что он не сможет приехать в Узбекистан. Я бы с ним встретился и сказал бы эти вещи в лицо». Кроме того, Эрдоган также уточнил, что у Турции нет намерений «победить Асада» в Сирии. По мнению журналиста Hürriyet, «всё это свидетельствует о том, что в турецко-сирийских отношениях «наступила новая эра» и заявление турецкого лидера можно расценивать как «старт в вопросе восстановления отношений».

Флаг Турции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Интрига тут в том, что ранее иранское информационное агентство Tasnim сообщало, что главы Турции и Сирии Эрдоган и Асад могут встретиться на саммите ШОС в Самарканде. По всем признакам, закулисные переговоры на эту тему велись, и если была бы достигнута какая-либо договоренность, то наверняка Узбекистан как принимающая сторона послал бы приглашение Сирии на саммит ШОС. Но, по словам национального координатора Узбекистана по делам ШОС Рахматуллы Нуримбетова, этот вопрос в формате ШОС не поднимался. Но тогда почему Эрдоган решил разыгрывать асадовскую «карту»? Лидеры двух стран не общались с 2011 года. При этом Россия и Иран как члены астанинской «тройки» неоднократно ставили вопрос о необходимости их примирения. Кстати, на этом настаивают практически вся турецкая оппозиция и даже многие члены правящей партии «Справедливость и развитие». В этой связи ливанское издание пишет Al Mayadeen утверждает, что этот вопрос обсуждался во время трехстороннего саммита в Тегеране президента России Владимира Путина, президента Ирана Ибрагима Раиси с Эрдроганом. Он также был в центре внимания переговоров Эрдогана с Путиным в Сочи. Причем накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу говорил, что «Турция готова поддержать режим Асада в борьбе с террористическими группировками на северо-востоке Сирии».

Во время трехстороннего саммита в Тегеране Tccb.gov.tr

После этого в турецких СМИ пошли слухи, что «Асад может прилететь в Сочи» или провести телефонный разговор с Эрдоганом. Но ни то, ни другое не состоялось, и Чавушоглу констатировал, что «о прямых контактах с Сирией сейчас не может быть и речи». В то же время он признал, что между Анкарой и Дамаском осуществляются так называемые «косвенные контакты». Действительно, по данным Reuters, руководитель турецкой Национальной разведывательной организации Хакан Фидан и шеф сирийского Бюро национальной безопасности Али Мамлюк в последние недели провели ряд встреч, на которых обсуждалась возможность переговоров глав МИД Турции и Сирии Чавушоглу и Фейсала Микдада. Но что именно обсуждают главы разведок двух стран? На сей счет существуют только любопытные версии, высказываемые некоторыми турецкими и западными экспертами. На Западе существует точка зрения, согласно которой якобы Россия, пытаясь помирить Эрдогана с Асадом, «не желает, чтобы иранские силы в Сирии закрывали бреши после вывода российских военных из арабской страны из-за кризиса [на территории б. УССР]». Эрдогану предлагается вернуться к Аданскому соглашению 1999 года, заключенному между Сирией и Турцией, официально признать режим Асада и создать новые отношения с Дамаском «в рамках регионального видения, в котором нет места США». Британский военный историк из Королевского объединенного института оборонных исследований Камаль Алам уверяет, что «у Анкары нет другого выбора, кроме как примириться с Дамаском, поскольку Россия и США поддерживают курдское сближение с Дамаском как наиболее приемлемый вариант».

Реджеп Тайип Эрдоган Tccb.gov.tr

Что касается многих турецких экспертов, то они полагают, что примирение между Анкарой и Дамаском кардинально не только изменит ход событий на Ближнем Востоке, но и уравновесит там позиции Турции, России и Ирана. Более того, это позволит Эрдогану выстроить новую политику ив отношении Ирака, снимая в целом фактор так называемой «курдской угрозы». В противном случае Турцию может охватить «цунами распада» по линии Сирия — Ирак. На наш взгляд, именно эта проблема обсуждается главами разведок Турции и Сирии с целью достигнуть взаимодействия в борьбе с курдскими ополчениями. В этом заинтересован и Иран. В то же время Анкара не возражает и против мирного урегулирования ситуации в Сирии, но лишь путем продолжения переговоров оппозиции с Дамаском в Женеве, принятия принципиально новой конституции, проведения всеобщих демократических выборов с участием беженцев и перемещенных лиц, а также жителей неподконтрольных Асаду территорий. Но Эрдоган понимает, что это игра в долгую, а ему необходимо повышать свой рейтинг за счет хоть каких-то успехов на внешнеполитическом фронте на фоне финансово-экономического кризиса и предстоящих в стране парламентских и президентских выборов. Поэтому, возможно, Эрдоган выжидает и ищет момент для начала диалога с Асадом, но такого, чтобы не очень чувствовалось влияние Москвы или Тегерана.

Кстати, не исключено, что свою роль в сближении сыграют контакты Эмиратов и Турции, контакты Эмиратов и Асада. Но эти «тонкие» моменты не исключают того, что Эрдоган будет пытаться снискать американское одобрение поставленной цели. Он по-прежнему оказывается в ситуации выбора, хотя время и ход событий подталкивают к принятию важных решений. Возможности выбора стали резко сужаться.