Вашингтон, 17 сентября, 2022, 19:12 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден отправился в Великобританию на похороны королевы Елизаветы II. Это следует из сообщения пресс-пула Белого дома.

(сс)Saeima Джо Байден

Президент США вылетел вместе с супругой Джилл Байден. Через шесть часов в Великобританию их доставит президентский авиалайнер с военно-воздушной базы «Эндрюс».

Церемонию прощания с Елизаветой II, согласно расписанию, президент с супругой посетят в воскресенье, 18 сентября. Байден почтит память королевы и распишется с женой в официальной книге соболезнований. После церемонии Джо и Джилл Байдены посетят приём от имени короля Карла III.

Президент США будет на похоронах Елизаветы II в Вестминстерском аббатстве в понедельник. После этого Байден и супруга вернутся в США.