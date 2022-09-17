17 сентября 2022 | Время чтения 6 мин

Поддержка агонии киевского режима правящей верхушкой стран самоназванного «золотого миллиарда» имеет тяжкие последствия и для самого «Запада». В частности, в тени финансового, энергетического и прочих кризисов «глобального рынка», созревших задолго до СВО и даже – до пандемии COVID-19, такие «мелочи», как пиратство в сфере военных технологий и «ноу-хау», похоже, расцветают буйным цветом. Причём - на взаимной основе, что для донора, что для реципиента военной помощи.

Андрей Сафонов, , 20:13 — REGNUM Вооруженные конфликты последнего десятилетия продемонстрировали резкий рост эффективности применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА, «беспилотников», «дронов») различного назначения, от малых разведывательных до тяжелых ударных. Росту эффективности этого отнюдь не нового класса вооружений способствовал качественный скачок развития микроэлектроники и прочих радиоэлектронных и электрических компонентов. Разработка и производство кристаллов (чипов) для производства микросхем стали доступны ограниченному кругу компаний лишь нескольких неевропейских стран, примыкающих к «золотому миллиарду» (кроме разве что КНР, уступающей в этом вопросе собственной провинции — Тайваню).

БПЛА U.S. Air Force

На долю «Запада», причём — по его собственной воле, осталась разработка «изделий» (от автомобилей до самолётов) и лишь окончательная сборка изделий, за исключением разве что производства собственно их корпусов (автомобильных; в случае с авиацией и БПЛА — «планеров»), двигателей и прочих важных узлов (вроде шасси самолётов) и прочего оборудования. Это также требует высокого уровня развития производств и компетентности и доступно лишь странам из первого индустриального эшелона. В частности — Советскому Союзу, с упорством, достойным лучшего применения, размещавшего критически важные НИИ и предприятия военно-промышленного комплекса в приграничных своих республиках. В частности, на территории бывш. УССР, после распада СССР получившей, кроме львиной доли собственно вооружений нескольких военных округов, ещё и ключевые предприятия полного цикла. С компетенциями от разработки до массового производства вооружений, номенклатура которых достаточна для вооружения армии страны «первого эшелона».

Судьба запасов вооружения бывш. УССР известна: они по большей части распроданы в места региональных конфликтов по всему миру. Оставшаяся же часть вкупе с поставками западных вооружений уже 8 лет применяется для геноцида собственного населения. В отношении технологий производства вооружений (ядерных, авиационных и прочих) количество публикаций в СМИ более чем достаточно: достаточно вспомнить сорванную США уже состоявшуюся сделку по покупке КНР авиапредприятия «Мотор-Сич» и попытки Китая купить госпредприятие «Антонов». В результате чего все необходимые для производства авиатехники любого формата мощности, технологии и компетентный персонал пока остались на территории, подконтрольной киевскому режиму. И, как любой ликвидный актив, вроде уже раскупленного Штатами и их союзниками чернозёма (и зерна как его производной), требует коммерческого «применения» с целью извлечения прибыли «элитами» режима.

Военная помощь от США (сс) U. S. Embassy

Предлог, можно сказать, «лежит на поверхности» — это, конечно же, необходимость противостояния российской «агрессии», как западнее наших рубежей именуется российская спецоперация, в рамках борьбы с которой ВСУ активно применяют БПЛА. Правда, в основном — иностранного производства. В чём, в частности, по данным анонимных источников, находящих подтверждение в иностранных СМИ, преуспела не только лишь Турция со своими тяжелыми ударными БПЛА Bayraktar, активно поставляемыми ВСУ. Но также и бывшая Литовская ССР, ныне — член Североатлантического альянса, как и Турция, в силу своей «многовекторности» по многим вопросам выступающая партнёром и России тоже.

Но сначала — о Турции. Так, ещё 8 августа РИА Новости сообщило о решении турецкой корпорации Baykar Makina, известной своими ударными БПЛА Bayraktar, построить на территории бывш. УССР завод по производству беспилотников, для чего она зарегистрировала местное предприятие и уже купила земельный участок. На значительной части моделей беспилотников, которые будут производиться на этом заводе, будут стоять комплектующие киевского производства. Получается, что вопрос с локализацией турецких ударных беспилотников уже практически решён, для чего в бывш. УССР есть и необходимое оборудование, и компетентные кадры («Байрактар» по размеру скорее истребитель, чем дрон — А. С.). Как и опыт производства беспилотников-камикадзе UJ-23 Topaz. Более того, в конце августа на проходившем в Литве «Дне дронов 2022» с участием литовских разработчиков беспилотников и их систем министр обороны ЛР Арвидас Анушаускас заявил, что киевский режим «будет инвестировать в литовские компании, производящие разведывательные беспилотники» для нужд литовской армии.

Арвидас Анушаускас Arvydas Anušauskas

Как именно погрязший в долгах киевский режим собирается «инвестировать» в литовскую оборонную промышленность, остаётся загадкой: поставки дронов киевскому режиму идут или в долг, или в порядке благотворительности. Так, прошедшим летом турки передали киевскому режиму три БПЛА на безвозмездной основе, один Bayraktar также был подарен Турцией и довооружен Литвой на 1,5 млн долларов из 5 млн собранных пожертвований. Кроме того, на 1 млн долларов Литвой были закуплены в Польше дроны-камикадзе Warmate, а ещё на 1 млн долларов — уже упоминавшиеся беспилотники-камикадзе UJ-23 Topaz (!) производства бывш. УССР… То есть, получается, что у «инвестора» денег нет вообще. А БПЛА Литве, со слов её высокопоставленных военных, очень нужны (пока закупают в Штатах — А. С.).

Но ведь инвестиции могут быть и «натуральными», в том числе и технологиями, оборудованием и техническими специалистами. Да и технологии совсем не обязательно могут быть «своими», но и турецкими, путь и без ведома турок. А Турции, в отличие от Литвы, демонстративно сблизившейся с Тайванем — мятежной провинцией Китая, китайские санкции пока не угрожают. Но которая сделке между Киевом и Вильнюсом, похоже, может только помешать. Тем более, что между Анкарой и Киевом назревает дипломатический скандал: как сообщило 13 сентября РИА Новости, МИД киевского режима потребовал от Запада ввести санкции против нескольких турецких банков, их руководителей и бизнесменов, работающих в России. Прежде жителей бывш. УССР устраивало, что Турция, не поддерживая антироссийские запреты, помогала киевскому режиму. Но теперь турки могут пересмотреть свою позицию.

Дмитрий Кулеба (сс) МИД киевского режима

Правда, рвущейся к высоким технологиям Литве, равно как и Штатам, занятым выводом с территории бывш. УССР всего мало-мальски ценного, всё это уже мало чем может помешать. В накладе, помимо Турции, остаётся и Китай, чьи «антилитовские» санкции по поводу признания ЛР Тайваня, похоже, успешно преодолены ЛР. Более того, заместитель министра экономики и инноваций Литвы Каролис Земайтис и первый посол ЛР на Тайване Паулюс Лукаускас открывают совместный бизнес-клуб между двумя странами, задачей которого заявлено взаимодействие обеих стран, в том числе по темам полупроводников и биотехнологий. То есть вопрос с электронной компонентной базой Литвой отчасти уже почти решён, но без континентального Китая, получившего от распоясавшегося «балтийского тигра» очередную пощёчину, ей всё равно не обойтись, ведь «голыми» тайваньскими чипами блок управления дроном не укомплектуешь — нужно много чего ещё. А с биотехнологиями получается ещё интереснее: как сообщил в начале сентября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, Пентагон намерен в кратчайшие сроки перенести в страны Восточной Европы и Прибалтики с территории бывш. УССР свою сеть биолабораторий, на базе которых возможно создание и хранение компонентов биологического оружия, что создаёт угрозу военной безопасности России.

То есть общих интересов у киевского режима и Литвы всё больше, и они — всё секретнее: так, 14 сентября глава литовского МИД Габриелюс Ландсбергис вновь нанёс визит в Киев, со ссылкой на «информированные источники» сообщает агентство ELTA. Но о чём именно шли переговоры, пресс-секретарь Габлиелюса Ландсбергиса Паулина Левицките сообщить отказалась. И правильно: деньги, особенно — чужие, любят тишину. Да и с «херсонским контрнаступлением», резко активизировавшим контакты между режимами двух бывших советских республик, всё не так радужно, как им хотелось бы. Потому и торопятся…