Москва, , 19:03 — REGNUM 17 сентября в Москве на стадионе «ВТБ Арена» «Динамо» в центральном матче 10-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 встретится с санкт-петербургским «Зенитом». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

«Динамо» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Стартовые составы команд:

«Динамо»: Антон Шунин, Эли Даса, Роберто Фернандес, Саба Сазонов, Диего Лаксальт, Муми Нгамалё, Матиас Норманн, Денис Макаров, Даниил Фомин, Арсен Захарян, Федор Смолов.

«Зенит»: Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Деян Ловрен, Родриган, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос, Вендел, Далер Кузяев, Малком, Андрей Мостовой, Иван Сергеев.

На данный момент «Зенит» с семью победами и 23-мя набранными очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо», набрав 16 очков, располагается пятью позициями ниже.