Вашингтон, , 19:02 — REGNUM Компания Sony раскрыла дату премьеры нового фильма из серии «Каратэ-пацан». Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.

Джейден Смит Цитата из к/ф «Каратэ-пацан»

Так, выход ленты намечен на 7 июня 2024 года. Информация о сюжете, актёрском составе и режиссёре в настоящий момент отсутствует.

Напомним, франшиза «Каратэ-пацан» насчитывает пять полнометражных фильмов. Четыре из них выходили с 1984 по 1994 год, а в 2010 году проект получил перезапуск с Джейденом Смитом в главной роли.

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