Вашингтон, 17 сентября, 2022, 19:02 — ИА Регнум. Компания Sony раскрыла дату премьеры нового фильма из серии «Каратэ-пацан». Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.

Цитата из к/ф «Каратэ-пацан» Джейден Смит

Так, выход ленты намечен на 7 июня 2024 года. Информация о сюжете, актёрском составе и режиссёре в настоящий момент отсутствует.

Напомним, франшиза «Каратэ-пацан» насчитывает пять полнометражных фильмов. Четыре из них выходили с 1984 по 1994 год, а в 2010 году проект получил перезапуск с Джейденом Смитом в главной роли.